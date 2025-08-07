Чернишов намагався оскаржити запобіжний захід: що вирішив суд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП нагадали, що 27 червня до Чернишова застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень із покладенням відповідних процесуальних обовʼязків, серед яких:

"07 серпня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, застосований до колишнього віцепрем’єр-міністра України", - йдеться в повідомленні.

Справа Чернишова

Нагадаємо, скандал навколо Олексія Чернишова спалахнув у червні, коли колишній віцепрем'єр перебував за кордоном і ходили чутки про нібито його втечу. Однак, колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль і президент Володимир Зеленський запевнили, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні й повернеться по його завершенню.

23 червня, Чернишов повідомив, що особисто прибув до НАБУ, аби "розібратися в ситуації". Там йому офіційно оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Таким чином, він став шостим підозрюваним у справі про корупційну оборудку у будівельній сфері. Йдеться про його діяльність на посту міністра розвитку громад і територій (березень 2020 - листопад 2022 рік).

До зазначених підозрюваних вже застосовано запобіжні заходи: до трьох осіб - у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 млн грн до 100 млн грн, ще двох - у вигляді застави.

Чернишову суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 120 млн гривень.

2 липня за Чернишова було внесено заставу. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Чернишову.