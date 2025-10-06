ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии: разведка назвала причины

Россия, Понедельник 06 октября 2025 21:22
UA EN RU
Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии: разведка назвала причины Иллюстративное фото: в России начались проблемы с электроэнергией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России растет дефицит электроэнергии из-за высокого спроса. Нехватка мощностей уже достигла 25 гигаватт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

В разведке отметили, что среди основных причин - дисбаланс между ростом потребления и развитием инфраструктуры.

В частности, состояние тепловых электростанций в России очень плохое - большинство из них работает уже более 30 лет, и свыше 70% оборудования изношено. Из-за этого линии электропередачи перегружены, а аварии и поломки стали обычным явлением.

Больше всего проблем - в Камчатском и Красноярском краях, Магаданской и Сахалинской областях, на Чукотке и на Северном Кавказе - эти регионы не подключены к единой энергосистеме РФ.

В СВРУ обратили внимание, что ситуацию усугубили западные санкции за войну против Украины: Россия потеряла доступ к современному оборудованию, программному обеспечению и технологиям, поэтому обновить электросети или внедрить энергоэффективные решения невозможно.

Даже несмотря на попытки властей РФ стабилизировать систему - например, предоставлять компенсации или скидки тем, кто сокращает потребление в часы пиковых нагрузок, или отключать неприоритетных потребителей - дефицит электроэнергии продолжает расти.

"Это свидетельствует о глубоком кризисе в энергетике России. Пока большинство бюджета идет на войну, экономика и социальная сфера страны продолжают приходить в упадок", - отметили в разведке.

Атаки на ТЭЦ

Напомним, сегодня, 6 октября, россияне в Белгороде пожаловались, что у них частично пропал свет.

В сети распространяли слухи о том, что по местной ТЭЦ "Луч" был нанесен удар.

Также в ночь на 6 октября в Брянской области горела ТЭЦ. Согласно слухам, ее также атаковали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Электроэнергия Отключение света
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии