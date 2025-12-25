ua en ru
В Чернигове - прилет в многоэтажку: вспыхнул пожар, есть жертва и раненые

Четверг 25 декабря 2025 13:28
UA EN RU
В Чернигове - прилет в многоэтажку: вспыхнул пожар, есть жертва и раненые Фото: войска РФ ударили по многоэтажке в Чернигове (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 25 декабря, ударным беспилотником атаковали многоэтажку, в результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

"Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире. Информация уточняется", - отметил начальник Черниговской ГОА.

Судя по опубликованному видео, в доме выбиты десятки окон, а на уровне третьего этажа образовался большой проем, также в доме загорелся пожар.

Брижинский также сообщил, что враг во время сегодняшнего обстрела атаковал объект критической инфраструктуры.

Есть жертва и раненые от обстрела

"Предварительно один человек погиб. Три человека ранены, среди них один ребенок", - отметил Брижинский.

Впоследствии глава МВА сообщил, что уже известно о пяти раненых. Также, по его словам, дроном фактически разрушен целый этаж в многоэтажке. На месте работают все службы.

Что говорят в горсовете

В Черниговском горсовете отметили, что в результате удара один человек погиб, пятеро получили ранения, четверо из них госпитализированы.

На месте происшествия работают все экстренные службы, продолжается тушение пожара. Коммунальные службы, после завершения работы спасателей, начнут первоочередные аварийно-восстановительные работы.

В радиусе попадания, вокруг пятиэтажного жилого дома, куда попал вражеский беспилотник, повреждены также другие здания, зафиксированы десятки выбитых окон.

Россияне усиливают удары по Чернигову

Напомним, вчера, 24 декабря около 16:00 на территории Чернигова было зафиксировано падение российского дрона. В результате повреждена многоэтажка, в одной из квартир вспыхнул пожар. Также горело авто.

Кроме того, 24 декабря, днем стало известно об ударе по важному энергообъекту. По информации "Черниговоблэнерго", после такой атаки без света остались десятки тысяч абонентов в Чернигове и ряде населенных пунктов Черниговского района.

Также было известно о том, что вражеский беспилотник упал на территорию одного из предприятий. В результате такой атаки поврежден фасад и окна административного здания.

Кроме того, стало известно, что на Черниговщине обезвредили вражеский дрон с кассетными боеприпасами. Так, в полицию поступила информация о найденных остатках вражеского беспилотника в Корюковском районе - дрон упал на открытой местности.

