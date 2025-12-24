ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали дронами Чернигов, поврежден важный энергообъект

Чернигов, Среда 24 декабря 2025 14:35
UA EN RU
Россияне атаковали дронами Чернигов, поврежден важный энергообъект Фото: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Чернигове (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 24 декабря атаковали ударными дронами энергетическую инфраструктуру в Чернигове. Поврежден важный энергообъект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

"Относительно взрыва, который черниговцы могли слышать около 14:00 24 декабря, - под атакой энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Чернигова с северо-запада.

Как сообщили в "Черниговоблэнерго", в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов.

Отмечается, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Также горсовет сообщал о падении дрона на территорию одного из предприятий.

В результате удара, по предварительной информации, повреждены фасад и остекление окон административного здания, помещение гаража, восемь легковых автомобилей и пассажирский автобус. Информация о пострадавших не поступала.

Удары РФ по энергообъектам Украины

Напомним, утром 24 декабря российские войска нанесли серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. В связи с этим город вынужденно переходит на режим "энергоострова".

Всего в ночь на 24 декабря российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Кроме того, россияне атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах есть обесточенные абоненты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Электроэнергия Война в Украине
Новости
Мирный план могут вынести на референдум: Зеленский назвал условие
Мирный план могут вынести на референдум: Зеленский назвал условие
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну