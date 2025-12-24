Россияне атаковали дронами Чернигов, поврежден важный энергообъект
Российские войска днем 24 декабря атаковали ударными дронами энергетическую инфраструктуру в Чернигове. Поврежден важный энергообъект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.
"Относительно взрыва, который черниговцы могли слышать около 14:00 24 декабря, - под атакой энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов в направлении Чернигова с северо-запада.
Как сообщили в "Черниговоблэнерго", в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены десятки тысяч абонентов.
Отмечается, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.
Также горсовет сообщал о падении дрона на территорию одного из предприятий.
В результате удара, по предварительной информации, повреждены фасад и остекление окон административного здания, помещение гаража, восемь легковых автомобилей и пассажирский автобус. Информация о пострадавших не поступала.
Удары РФ по энергообъектам Украины
Напомним, утром 24 декабря российские войска нанесли серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. В связи с этим город вынужденно переходит на режим "энергоострова".
Всего в ночь на 24 декабря российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.
Кроме того, россияне атаковали объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах есть обесточенные абоненты.