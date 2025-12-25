У Чернігові - приліт у багатоповерхівку: спалахнула пожежа, є жертва та поранені
Російські війська сьогодні вдень, 25 грудня, ударним безпілотником атакували багатоповерхівку, в результаті обстрілу виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.
"Зафіксовано влучання в 5-поверхівку. Виникла пожежа в квартирі. Інформація уточнюється", - зазначив начальник Чернігівської МВА.
Судячи з опублікованого відео, у будинку вибито десятки вікон, а на рівні третього поверху утворився великий отвір, також у будинку зайнялась пожежа.
Брижинський також повідомив, що ворог під час сьогоднішнього обстрілу атакував обʼєкт критичної інфраструктури.
Є жертва та поранені від обстрілу
"Попередньо одна людина загинула. Три людини поранено, серед них одна дитина", - зазначив Брижинський.
Згодом глава МВА повідомив, що вже відомо про пʼять поранених. Також, за його словами, дроном фактично зруйновано цілий поверх у багатоповерхівці. На місці працюють усі служби.
Що кажуть у міськраді
У Чернігівській міськраді зазначили, що внаслідок удару одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення, четверо з них госпіталізовані.
На місці події працюють усі екстрені служби, триває гасіння пожежі. Комунальні служби, після завершення роботи рятувальників, розпочнуть першочергові аварійно-відновлювальні роботи.
У радіусі влучання, навколо п’ятиповерхового житлового будинку, куди влучив ворожий безпілотник, пошкоджені також інші будівлі, зафіксовано десятки вибитих вікон.
Росіяни посилюють удари по Чернігову
Нагадаємо, вчора, 24 грудня близько 16:00 на території Чернігова було зафіксовано падіння російського дрона. У результаті пошкоджено багатоповерхівку, в одній із квартир спалахнула пожежа. Також горіло авто.
Окрім того, 24 грудня, вдень стало відомо про удар по важливому енергооб'єкту. За інформацією "Чернігівобленерго", після такої атаки без світла залишилися десятки тисяч абонентів в Чернігові та низці населених пунктів Чернігівського району.
Також було відомо про те, що ворожий безпілотник упав на територію одного з підприємств. Унаслідок такої атаки пошкоджено фасад і вікна адміністративної будівлі.
Крім того, стало відомо, що на Чернігівщині знешкодили ворожий дрон із касетними боєприпасами. Так, до поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожого безпілотника в Корюківському районі – дрон впав на відкритій місцевості.