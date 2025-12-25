У Чернігові - приліт у багатоповерхівку: спалахнула пожежа, є жертва та поранені

Російські війська сьогодні вдень, 25 грудня, ударним безпілотником атакували багатоповерхівку, в результаті обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"Зафіксовано влучання в 5-поверхівку. Виникла пожежа в квартирі. Інформація уточнюється", - зазначив начальник Чернігівської МВА.

Судячи з опублікованого відео, у будинку вибито десятки вікон, а на рівні третього поверху утворився великий отвір, також у будинку зайнялась пожежа.

Брижинський також повідомив, що ворог під час сьогоднішнього обстрілу атакував обʼєкт критичної інфраструктури.

Є жертва та поранені від обстрілу

"Попередньо одна людина загинула. Три людини поранено, серед них одна дитина", - зазначив Брижинський.

Згодом глава МВА повідомив, що вже відомо про пʼять поранених. Також, за його словами, дроном фактично зруйновано цілий поверх у багатоповерхівці. На місці працюють усі служби.

Що кажуть у міськраді

У Чернігівській міськраді зазначили, що внаслідок удару одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення, четверо з них госпіталізовані.

На місці події працюють усі екстрені служби, триває гасіння пожежі. Комунальні служби, після завершення роботи рятувальників, розпочнуть першочергові аварійно-відновлювальні роботи.

У радіусі влучання, навколо п’ятиповерхового житлового будинку, куди влучив ворожий безпілотник, пошкоджені також інші будівлі, зафіксовано десятки вибитих вікон.