ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

На Черниговщине обезвредили вражеский дрон с кассетными боеприпасами

Черниговская область, Вторник 23 декабря 2025 06:05
UA EN RU
На Черниговщине обезвредили вражеский дрон с кассетными боеприпасами Фото: работа взрывотехников (сайт Национальной полиции Украины)
Автор: Марина Балабан

Взрывотехники полиции Черниговской области обезвредили сбитый вражеский беспилотник с кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В полицию поступила информация о найденных остатках вражеского беспилотника в Корюковском районе - дрон упал на открытой местности.

Кроме основной боевой части, беспилотник дополнительно был оснащен кассетными суббоеприпасами, то есть увеличено его поражающее действие.

Основная часть и дополнительные боевые элементы при падении не сдетонировали, сообщили во взрывотехнической службе полиции. Эти факторы еще больше повышали опасность во время обезвреживания.

Взрывотехники обезвредили основную боевую часть дрона и транспортировали ее на временную подрывную площадку для уничтожения. Осколочные боевые элементы взорвали на месте обнаружения.

Что делать в случае обнаружения взрывчатки

В полиции напомнили, что надо делать при обнаружении любых боеприпасов или подозрительных предметов:

  • запрещено касаться предмета и передвигать его, особенно детям;
  • в случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов следует немедленно сообщить в полицию по телефону 102, военным, ГСЧС или органы местной власти.

"Помните: самостоятельные попытки осмотра или перемещения таких объектов могут быть смертельно опасными!" - напомнили в Нацполиции.

Взрывоопасные предметы и разминирование территорий

Напомним, вечером 19 декабря вблизи входа в Общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Киеве обнаружили неизвестный электронный предмет, внешне похожий на радиомаячок.

О подозрительной находке сотрудники Коордштаба немедленно сообщили в правоохранительные органы и профильные службы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает происхождение устройства и его возможное назначение.

Ранее РБК-Украина писало о взрывоопасных предметах, которые все чаще находят во дворах и парках. Спасатели призывают не подходить и не трогать такие "находки".

Стоит напомнить, что Украина остается одной из самых заминированных стран мира. По оценкам специалистов, потенциально опасными являются более 142 тыс. кв. км территорий. Самая сложная ситуация - в восточных и южных областях. В этих регионах ежедневно саперы очищают в среднем 60-70 гектаров земли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ