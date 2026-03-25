Масштабный блэкаут на Черниговщине: из-за вражеской атаки 150 тысяч потребителей без света

06:56 25.03.2026 Ср
2 мин
Что известно на данный момент?
aimg Оксана Гапончук
Масштабный блэкаут на Черниговщине: из-за вражеской атаки 150 тысяч потребителей без света Иллюстративное фото: аварийные работы после атаки дронов (Getty Images)

Российские оккупационные войска совершили очередную целенаправленную атаку на критическую инфраструктуру Украины. На этот раз под ударом оказался энергетический объект в Черниговском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Черниговоблэнерго".

Так, по официальной информации от АО "Черниговоблэнерго", в результате удара пострадал энергетический объект в Черниговском районе. В результате без электроэнергии остались около 150 тысяч потребителей.

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточены около 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе", - говорится в официальном сообщении.

Попадание вражеского снаряда в объект энергетической системы вызвало мгновенный дефицит мощности в сети.

Энергетики уже мобилизовали аварийные бригады и готовы начать ликвидацию последствий. Однако специалисты отмечают, что скорость восстановления питания напрямую зависит от военной обстановки.

"Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью!" - отметили в "Черниговоблэнерго".

Жителей региона призывают сохранять спокойствие, зарядить павербанки и следить за официальными обновлениями относительно графиков возможных временных подключений.

Отметим, что воздушная тревога в Черниговской области продолжалась примерно с 4 утра до 05:40. За это время региону угрожали ударные беспилотники российской армии, о чем предупреждали Воздушные силы.

Кстати, это не первая попытка врага погрузить Черниговщину во тьму. Область, граничащая со страной-агрессором, регулярно подвергается террористическим обстрелам, направленным на разрушение гражданской жизни и дестабилизацию энергосистемы Украины.

Напомним , 22 марта, в Чернигове произошел взрыв в супермаркете "АТБ", в результате которого ранения получили четыре человека.

Кроме того, ночью 22 марта российские беспилотники атаковали сельскохозяйственное предприятие в Корюковском районе Черниговской области.

