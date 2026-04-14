В Чернигове "Шахед" попал в админздание в центре города

09:54 14.04.2026 Вт
2 мин
Россия снова бьет по госучреждениям
aimg Елена Чупровская
В Чернигове "Шахед" попал в админздание в центре города Иллюстративное фото: Последствия атаки на Чернигов: враг попал в админздание (Getty Images)

В Чернигове один из "Шахедов" попал в админздание в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского и пресс-службу Черниговского городского совета.

Читайте также: Прилет в Обухове, уничтожена ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ

Что произошло

По информации Брижинского, утром в Чернигове была слышна работа ПВО. Она отрабатывала по "Шахедам", которые летели в сторону города.

Впоследствии стало известно, что один из них попал в админздание.

Воздушные силы ВСУ также сообщали об опасности.

"БпЛА в направлении г. Чернигов с востока", - предупреждали в ВС ВСУ в 9:19.

К сожалению, без последствий не обошлось.

"Один из шахедов попал в админздание в центре города", - говорится в сообщении. Впрочем, что именно за админздание, городские власти не уточняют.

Впоследствии в МВА уточнили, что пострадавших в результате атаки нет.

"Пострадавших среди людей нет. В результате взрыва, в админздании выбиты окна и повреждены двери", - говорится в сообщении.

В Черниговском городском совете уточнили, что прилет произошел в центре города, в районе расположения админзданий.

"Зафиксировано повреждение административного здания и многоквартирного жилого дома - в частности, выбиты окна", - говорят в Черниговском городском совете.

Напомним, Чернигов находится почти под ежедневными обстрелами. Вчера, 13 апреля, РФ атаковала энергообъект на Черниговщине. В результате попадания тысячи абонентов были без электричества.

Тем временем советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов предупреждает, что Россия начала использовать новую хитрую тактику в отношении ПВО.

В частности, когда один дрон отвлекает расчет на себя, а второй атакует мобильные огневые группы. Это уже не единичный случай.

