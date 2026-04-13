Перемирию конец: тысячи людей без света из-за ударов РФ по Черниговщине

Несмотря на предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским продление перемирия Кремль снова начал бить по Украине, атаковав сразу несколько областей. На данный момент известно о попадании в энергообъект АО "Черниговоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО " Черниговоблэнерго " и мониторинговый канал Воздушных Сил ВС Украины .

Украинские военные сообщают, что оккупанты запустили свои дроны-камикадзе в направлении Запорожья, Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины. Воздушная опасность наблюдается также на Сумщине. Враг атакует область КАБами.

Из-за повреждения энергообъекта на Черниговщине без света остаются 12 тысяч абонентов. Специалисты собираются быстрое восстановление энергоснабжения, но надо дождаться прекращения воздушной тревоги в регионе.

Что известно о Пасхальном перемирии

Во время праздничного перемирия, предложенного Москве Владимиром Зеленским, из плена оккупантов удалось освободить 175 защитников и 7 гражданских. Среди них есть раненые. Большинство было в плену с 2022 года.

Во время большого христианского праздника враг цинично убил эвакуационную группу ВСУ. На момент преступления перемирие уже длилось полтора часа.

Не жалели оккупанты и собственных бойцов. Они ударили дронами по солдатам армии РФ, которые оказались в плену ВСУ.

В целом, во время перемирия, российская армия совершила более двух тысяч атак за сутки. Дроны и ракеты не запускали, но боевые действия не прекращались - оккупанты шли в бой.