Чернигов снова под ударом РФ: в ГСЧС показали последствия новой атаки
В понедельник, 6 октября, российские военные снова совершили атаку беспилотными летательными аппаратами по Чернигову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Черниговской области.
По данным ГСЧС, в результате попаданий возник пожар в жилом доме. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и быстро ликвидировали возгорание, не допустив его распространения.
По предварительной информации, пострадавших нет.
К ликвидации последствий вражеского обстрела было привлечено 15 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС Черниговщины.
Обстрелы Чернигова и области
В течение последней недели Российская Федерация нацелилась на энергетическую инфраструктуру Чернигова и области. В частности, после обстрелов в начале октября там была одна из самых сложных ситуаций.
Также мы писали, что в ночь на 4 октября российская армия снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения.
Вчера ночью россияне "Шахедами" атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова. По данным ОВА, на месте прилета произошел пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города произошли аварийные отключения света.