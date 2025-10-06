Чернигов снова под ударом РФ: в ГСЧС показали последствия новой атаки

В понедельник, 6 октября, российские военные снова совершили атаку беспилотными летательными аппаратами по Чернигову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Черниговской области.

По данным ГСЧС, в результате попаданий возник пожар в жилом доме. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и быстро ликвидировали возгорание, не допустив его распространения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации последствий вражеского обстрела было привлечено 15 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС Черниговщины.