Черкаська ОДА оскаржить в суді рішення про послаблення карантину в Черкасах

Черкаська обласна державна адміністрація підготувала позов до Черкаського окружного адміністративного суду про скасування рішення Черкаського міськвиконкому щодо послаблення карантину на території міста Черкаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облдержадміністрації.

У заяві йдеться про скасування рішення як такого, що суперечить рішенню Кабінету міністрів № 211 від 11.03.2020, постанові № 14 від 27.04.2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 КК України).

Водночас Черкаська ОДА також подала заяву про призупинення дії рішення Черкаського міськвиконкому до розгляду справи по суті, щоб не допустити розповсюдження COVID-19 та убезпечити громадян.

РБК-Україна писало, що ввечері 3 травня радник мера Черкас Станіслав Коломієць повідомив, що у місті на фоні скандалу довкола ослаблення карантину на вулицях з'явилася Нацгвардія та військова техніка. В Черкаській ОДА з посиланням на заяву поліції цю інформацію спростували.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".

Пізніше Бондаренко заявив, що місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.