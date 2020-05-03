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В Черкасах на вулицях з'явилась Нацгвардія та військова техніка

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 22:46
В Черкасах на вулицях з'явилась Нацгвардія та військова техніка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті посилили патрулювання

У Черкасах на фоні скандалу довкола ослаблення карантину в місті ввечері 3 травня на вулицях з'явилася Нацгвардія та військова техніка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Станіслава Коломійця у Facebook.

Він повідомив, що допит мера Черкас Анатолія Бондаренка в поліції перенесли на невизначений термін, "вочевидь, злякавшись масової акції".

"Минуло ще кілька годин, і ввечері на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв‘язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що "патрулюють". Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють!", - написав Коломієць.

НА ЧЕРКАСЬКИХ ВУЛИЦЯХ НАЦГВАРДІЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА Центральна влада налякана, і робить дурницю за дурницею. Сьогодні вдень я опублікував заклик до людей прийти завтра під Головне управління Нацполіції в Черкаській області, де мав відбутись допит міського голови Анатолій Бондаренко, і висловити йому свою підтримку. Сотні людей були готові приїхати, щоб засвідчити свою солідарність. Мені дзвонили, писали з усіх куточків України. Проте менше ніж через годину після моєї публікації допит відмінили, «перенісши на невизначений термін» - вочевидь злякались масової акції. Хоча геть нічого незаконного чи, боронь Боже, агресивного, ніхто не планував. Минуло ще кілька годин, і ввечорі на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв‘язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що «патрулюють». Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють! Вам не залякати Черкаси! Приженіть хоч танки! Це місто вільних людей і справедливого порядку. Так було, є і буде. ПРОШУ РЕПОСТ! Україна має це знати!

Опубліковано Станіславом Коломійцем Неділя, 3 травня 2020 р.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський передав меру Черкас Анатолію Бондаренка "полум'яний привіт" від правоохоронних органів і пригрозив юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".

Пізніше Анатолій Бондаренко заявив, що місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.

РБК-Україна писало, що Бондаренко впевнений, що повідомлення з погрозами йому надсилав саме заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов, оскільки знайомий з ним. В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас. У Зеленського стверджують, що мер Черкас став жертвою пранка і зробив поспішні висновки.

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