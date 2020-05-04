Черкасская ОГА обжалует в суде решение об ослаблении карантина в Черкассах

Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома относительно ослабление карантина на территории города Черкассы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

В заявлении говорится об отмене решения как такого, что противоречит решению Кабинета министров № 211 от 11.03.2020, постановлении № 14 от 27.04.2020 и протокола № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Одновременно Черкасская ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан.

РБК-Украина писало, что вечером 3 мая советник мэра Черкасс Станислав Коломиец сообщил, что в городе на фоне скандала вокруг ослабление карантина на улицах появилась Нацгвардия и военная техника. В Черкасской ОГА со ссылкой на заявление полиции эту информацию опровергли.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренку юридической ответственностью за нарушение карантина. До этого полиция открыла уголовное производство о решение городского совета об ослаблении карантина, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался".

Позже Бондаренко заявил, что город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослабление карантина.