В очередях сотни авто: какая ситуация между Польшей и Беларусью после открытия границы
Польские пограничники в ночь на 25 сентября открыли пункты пропуска на границе с Беларусью, в очереди на таможенное оформление стоят сотни автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание РАР.
Работают пункты пропуска "Брест - Тересполь" (для легковых автомобилей) и "Козловичи - Кукурики" (для грузового транспорта), а также три железнодорожных пункта пропуска: "Гродно - Кузница-Бялостоцкая", "Свислочь - Семеновка" и "Брест - Тересполь".
В частности, на пункте пропуска для легковых автомобилей в Тересполе в очереди на выезд из Польши ждут примерно 100 автомобилей. Это преимущественно автомобили с белорусскими регистрационными номерами. С белорусской стороны, по данным местных служб, в электронной очереди, желающих въехать в Польшу, зарегистрировано более трех тысяч легковых автомобилей.
Фактическое количество автомобилей, которые сейчас стоят в очереди на границе с белорусской стороны, неизвестно.
Однако на пункте пропуска Корощин на таможенное оформление и выезд из Польши ждут примерно 400 грузовиков. Очередь здесь образовывалась с раннего утра среды 24 сентября, а к полудню уже ждало более 200 грузовиков.
Польша закрывала границу с Беларусью
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Польша страна закроет границы с Беларусью из-за совместных российско-беларусских учений "Запад-2025". Эти учения были запланированы на период с 12 по 16 сентября, и проходили на беларусской территории и отдельно на полигонах в России.
Но позже Польша решила возобновить работу пунктов пропуска на границе с Беларусью.