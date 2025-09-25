ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У чергах сотні авто: яка ситуація між Польщею та Білоруссю після відкриття кордону

Польща, Четвер 25 вересня 2025 10:14
UA EN RU
У чергах сотні авто: яка ситуація між Польщею та Білоруссю після відкриття кордону Фото: Польща відкрила кордон з Білоруссю 25 вересня (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Польські прикордонники в ніч проти 25 вересня відкрили пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, у черзі на митне оформлення стоять сотні автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання РАР..

Працюють пункти пропуску "Брест - Тересполь" (для легкових автомобілів) і "Козловичі - Кукурики" (для вантажного транспорту), а також три залізничні пункти пропуску: "Гродно - Кузниця-Бялостоцька", "Свислоч - Семеновка" і "Брест - Тересполь".

Зокрема, на пункті пропуску для легкових автомобілів у Тересполі в черзі на виїзд з Польщі чекають приблизно 100 автомобілів. Це переважно автомобілі з білоруськими реєстраційними номерами. З білоруського боку, за даними місцевих служб, в електронній черзі, які бажають в'їхати до Польщі, зареєстровано понад три тисячі легкових автомобілів.

Фактична кількість автомобілів, які зараз стоять у черзі на кордоні з білоруського боку, невідома.

Однак на пункті пропуску Корощин на митне оформлення та виїзд з Польщі чекають приблизно 400 вантажівок. Черга тут утворювалася з раннього ранку середи 24 вересня, а до полудня вже чекало понад 200 вантажівок.

Польща закривала кордон з Білоруссю

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що Польща країна закриє кордони з Білоруссю через спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Ці навчання були заплановані на період із 12 до 16 вересня, та проходили на білоруській території та окремо на полігонах у Росії.

Але пізніше Польща вирішила відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польща Кордон з Білоруссю
Новини
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"