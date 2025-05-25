Из-за удара РФ по Хмельницкой области погибли 4 человека и 5 пострадали

"Сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые", - рассказал чиновник.

Предварительно известно о 4 жертвах, сообщил руководитель ОВА.

Кроме того, проинформировал он, пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.

Что еще известно о последствиях обстрела

"Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт", - сообщил чиновник.

Он добавил, что информация о последствиях массированной атаки на область пока уточняется.

Фото: Российская атака по Хмельницкой области (t.me/dsns_telegram)

"К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы. Обо всех новых деталях буду сообщать по мере их поступления", - добавил он.