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Из-за удара РФ по Хмельницкой области погибли 4 человека и 5 пострадали

Фото: названы последствия удара РФ по Хмельницкой области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области из-за российской массированной воздушной атаки этой ночью погибли 4 человека, пострадали 5. В регионе были повреждены объекты цельной инфраструктуры, в частности жилье и школы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

"Сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые", - рассказал чиновник.

Предварительно известно о 4 жертвах, сообщил руководитель ОВА.

Кроме того, проинформировал он, пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.

Что еще известно о последствиях обстрела

"Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт", - сообщил чиновник.

Он добавил, что информация о последствиях массированной атаки на область пока уточняется.

 
Фото: Российская атака по Хмельницкой области (t.me/dsns_telegram)

"К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы. Обо всех новых деталях буду сообщать по мере их поступления", - добавил он.

Ночная массированная воздушная атака 25 мая

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая российской захватчики нанесли по территории Украины очередной массированный комбинированный воздушный удар. Враг бил ракетами различных типов, а также - дронами-камикадзе. Заметим, что эта атака стала второй подряд после вчерашнего массированного обстрела.

Из-за атаки в ночь на 25 мая сообщалось, в частности:

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

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