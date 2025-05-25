Из-за удара РФ по Хмельницкой области погибли 4 человека и 5 пострадали
В Хмельницкой области из-за российской массированной воздушной атаки этой ночью погибли 4 человека, пострадали 5. В регионе были повреждены объекты цельной инфраструктуры, в частности жилье и школы.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.
"Сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые", - рассказал чиновник.
Предварительно известно о 4 жертвах, сообщил руководитель ОВА.
Кроме того, проинформировал он, пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.
Что еще известно о последствиях обстрела
"Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт", - сообщил чиновник.
Он добавил, что информация о последствиях массированной атаки на область пока уточняется.
"К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы. Обо всех новых деталях буду сообщать по мере их поступления", - добавил он.
Ночная массированная воздушная атака 25 мая
Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая российской захватчики нанесли по территории Украины очередной массированный комбинированный воздушный удар. Враг бил ракетами различных типов, а также - дронами-камикадзе. Заметим, что эта атака стала второй подряд после вчерашнего массированного обстрела.
Из-за атаки в ночь на 25 мая сообщалось, в частности:
- о взрывах в Киеве,
- в Харькове,
- в Конотопе и Сумах,
- в Тернополе,
- в Николаеве,
- в Одессе,
- в Чернигове,
- и в Запорожской области.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.