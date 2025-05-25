ua en ru
Вс, 25 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из-за удара РФ по Хмельницкой области погибли 4 человека и 5 пострадали

Воскресенье 25 мая 2025 08:03
UA EN RU
Из-за удара РФ по Хмельницкой области погибли 4 человека и 5 пострадали Фото: названы последствия удара РФ по Хмельницкой области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области из-за российской массированной воздушной атаки этой ночью погибли 4 человека, пострадали 5. В регионе были повреждены объекты цельной инфраструктуры, в частности жилье и школы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

"Сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые", - рассказал чиновник.

Предварительно известно о 4 жертвах, сообщил руководитель ОВА.

Кроме того, проинформировал он, пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.

Что еще известно о последствиях обстрела

"Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт", - сообщил чиновник.

Он добавил, что информация о последствиях массированной атаки на область пока уточняется.

Фото: Российская атака по Хмельницкой области (t.me/dsns_telegram)

"К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы. Обо всех новых деталях буду сообщать по мере их поступления", - добавил он.

Ночная массированная воздушная атака 25 мая

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая российской захватчики нанесли по территории Украины очередной массированный комбинированный воздушный удар. Враг бил ракетами различных типов, а также - дронами-камикадзе. Заметим, что эта атака стала второй подряд после вчерашнего массированного обстрела.

Из-за атаки в ночь на 25 мая сообщалось, в частности:

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Война России против Украины Ракетный удар Атака дронов
NEWS
Как выглядит многоэтажка на Лукьяновке после атаки на Киев: фоторепортаж
Как выглядит многоэтажка на Лукьяновке после атаки на Киев: фоторепортаж
DAILY
Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН