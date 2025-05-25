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Через удар РФ по Хмельницькій області загинули 4 людини і 5 постраждали

Неділя 25 травня 2025 08:03
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Через удар РФ по Хмельницькій області загинули 4 людини і 5 постраждали Ілюстративне фото: названо наслідки удару РФ по Хмельницькій області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькій області через російські масовану повітряну атаку цієї ночі загинули 4 людини, постраждали 5. У регіоні були пошкоджені об'єкти цільної інфраструктури, зокрема житло і школи.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Сьогодні вночі Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, унаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені", - розповів чиновник.

Попередньо відомо про 4 жертв, повідомив керівник ОВА.

Крім того, поінформував він, п'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них - у важкому стані.

Що ще відомо про наслідки обстрілу

"Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт", - повідомив чиновник.

Він додав, що інформація щодо наслідків масованої атаки на область наразі уточнюється.

"До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби. Про всі нові деталі повідомлятиму по мірі їх надходження", - додав він.

Нічна масована повітряна атака 25 травня

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 25 травня російській загарбники завдали по території України чергового масованого комбінованого повітряного удару. Ворог бив ракетами різних типів, а також - дронами-камікадзе. Зауважимо, що ця атака стала другою поспіль після вчорашнього масованого обстрілу.

Через атаку у ніч проти 25 травня повідомлялося, зокрема:

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

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Хмельницька область Війна Росії проти України Ракетний удар Атака дронів
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