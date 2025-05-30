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В Украине изменили порядок отсрочки от мобилизации преподавателям и ученым

Украина, Пятница 30 мая 2025 14:37
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В Украине изменили порядок отсрочки от мобилизации преподавателям и ученым Фото: Отсрочка отсрочки от мобилизации преподавателям и ученым изменена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Им потребуется периодически обращаться в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его данным, Кабмин уточнил процедуры предоставления отсрочки педагогическим (научно-педагогическим) работникам, осуществляющим педагогическую, научную, научно-педагогическую деятельность в учебных заведениях.

Уточнено, что отсрочка предоставляется научным и научно-педагогическим работникам учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень, и педагогическим работникам учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования.

Они должны работать по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

По новым правилам отсрочка предоставляется сроком на 1 год, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины или наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

Для продления отсрочки военнообязанные не ранее чем за 1 неделю до завершения срока мобилизации по указу президента подают в ТЦК справку о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда.

Военное положение и мобилизация

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине были объявлены 24 февраля 2022 года. Они продолжаются каждые три месяца. Сейчас Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 6 августа 2025 года.

Напомним, правительство Украины решило увеличить объемы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

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