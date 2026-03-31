ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Ждем ответа от РФ": Зеленский обсудит перемирие на Пасху с командой Трампа

18:30 31.03.2026 Вт
2 мин
Президент Украины рассчитывает, что США поддержат идею о прекращении огня на Пасху
aimg Иван Носальский
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит идею о перемирии с Россией на Пасху с американскими чиновниками.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил во время обращения к европейским министрам.

Президент напомнил, что он еще вчера, 30 марта, предложил Москве организовать прекращение огня на Пасхальные праздники. Киев рассчитывает, что США поддержат такую инициативу.

"Мы ждем ответа от России. Завтра я буду разговаривать с американской командой, в том числе и по этому вопросу. Мы надеемся на результаты. Результаты нужны всем", - подчеркнул он.

Перемирие на Пасху

Напомним, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к перемирию с Россией на время Пасхальных праздников.

Глава украинского государства заверил, что за 2-3 дня перемирия Россия ничего не сможет укрепить, поэтому на ситуацию на фронте такая инициатива повлиять не должна.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что четкой инициативы по поводу перемирия Украина якобы не озвучила.

Также он потребовал, чтобы глава украинского государства принял ультиматумы РФ и "вышел на мир, а не на перемирие".

К слову, в прошлом году российский диктатор Владимир Путин уже объявлял "пасхальное перемирие". Уже на следующий день после такого заявления главы Кремля стало известно, что Москва нарушила свое же обещание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Пасха Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны