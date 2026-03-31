"Чекаємо відповіді від РФ": Зеленський обговорить перемир'я на Великдень із командою Трампа

Президент України Володимир Зеленський обговорить ідею про перемир'я з Росією на Великдень з американськими чиновниками.

Як передає РБК-Україна , про це голова української держави заявив під час звернення до європейських міністрів.

Президент нагадав, що він ще вчора, 30 березня, запропонував Москві організувати припинення вогню на Великодні свята. Київ розраховує, що США підтримають таку ініціативу.

"Ми чекаємо відповіді від Росії. Завтра я буду розмовляти з американською командою, зокрема і з цього питання. Ми сподіваємося на результати. Результати потрібні всім", - підкреслив він.

Перемир'я на Великдень

Нагадаємо, 30 березня президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до перемир'я з Росією на час Великодніх свят.

Голова української держави запевнив, що за 2-3 дні перемир'я Росія нічого не зможе зміцнити, тому на ситуацію на фронті така ініціатива вплинути не повинна.

Після цього прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що чіткої ініціативи щодо перемир'я Україна нібито не озвучила.