Чехия предложила Словакии выход из нефтяного кризиса

20:25 18.03.2026 Ср
Есть решение, которое может изменить энергетическую ситуацию быстрее, чем ожидали
aimg Сергей Козачук
Чехия предложила Словакии выход из нефтяного кризиса Фото: Чехия готовит реверс нефтепровода "Дружба" (Getty Images)

Чехия готова выделить до 1 миллиарда крон на техническое переоснащение нефтепровода "Дружба", чтобы возобновить поставки топлива в Словакию в реверсном режиме.

Об этом заявил министр промышленности Чехии Карел Гавличек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Словакия сомневается в обещаниях Украины и хочет отправить экспертов на "Дружбу"

Инвестиции и технические решения

По данным издания, чешское правительство предложило Словакии альтернативный путь поставки нефти на фоне остановки транзита через Украину. Прага планирует инвестировать в реверс чешского участка нефтепровода.

"Мы предложили Словакии возможность использования реверсного потока "Дружбы". Другими словами, мы готовы начать инвестирование в технические мероприятия, чтобы нефть могла поставляться из Чешской Республики в Словакию", - заявил Гавличек после встречи с министром экономики Словакии Денисой Саковой.

По словам министра, первоочередные инвестиции составят до 1 млрд чешских крон (около 47 млн долларов).

Мощности реверса

На первом этапе в чрезвычайном режиме Словакия сможет получать десятки тысяч тонн нефти в месяц. В перспективе в течение следующих 2-3 лет, годовая мощность маршрута может быть увеличена до 2-3 миллионов тонн.

Словакия и Венгрия оказались без российской нефти с конца января 2026 года из-за ремонтных работ на украинском участке "Дружбы", поврежденном в результате российских обстрелов.

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба"

Напомним, транзит нефти через украинский участок магистрали остановился в конце января из-за повреждения инфраструктуры в результате российских обстрелов. Еврокомиссия уже заявила о готовности помочь Украине с ремонтом трубопровода, чтобы возобновить поставки в ЕС.

В то же время в дипломатических кругах анонсировали возможный визит специальной миссии Евросоюза на объекты "Дружбы" для оценки повреждений.

В Министерстве иностранных дел Украины позже подтвердили эту информацию, дав четкий ответ относительно сроков и цели работы международных экспертов.

Кроме того, на фоне энергетических споров обострился финансовый кризис внутри блока. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение критического кредита для Украины в размере 90 млрд евро, что связывают с позицией Будапешта по нефтяному вопросу.

Кэшбэк на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке
Кэшбэк на топливо в Украине заработает уже с 20 марта: какие АЗС в списке
