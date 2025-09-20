Чехия создаст спецгруппу для защиты страны от российских беспилотников

На фоне российских провокаций с беспилотниками над Польшей правительство Чехии приняло решение о создании координационной группы для защиты страны от дронов. Группа разработает меры прикрытия страны от подобных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
В состав группы войдут эксперты и аналитики, из министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства транспорта, армии, полиции и других структур. Главной задачей группы будет мониторинг развития технологий и разработка мер для защиты от дронов, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"Мы должны реагировать на опасность, которая исходит от российских дронов... Это еще один шаг к тому, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости", - отметил Фиала.
По словам премьера, этот шаг полностью соответствует тому направлению, по которому развивается война в Украине, где беспилотники стали главной ударной силой. А министр обороны Чехии Яна Чернохова заверила, что оборона страны будет многоуровневой.
"Тот факт, что мы сейчас завершаем тендер на закупку нескольких сотен дронов различных типов, также вписывается в эту концепцию", - добавила она.
Напомним, в ночь 10 сентября во время очередной массированной атаки РФ по Украине, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. На перехват дронов поднимали авиацию НАТО, но сбить удалось лишь четыре беспилотника - большинство из них упало само.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт атаки и назвал его целенаправленной провокацией РФ. В минобороны России попытались отбрехаться, но мнение россиян даже не приняли во внимание: зато польское правительство заявило, что имеет доказательства того, что атака была спланирована заранее.
На фоне этого в НАТО трусливо отказались признавать инцидент "нападением". Генеральный секретарь Марк Рютте вместо этого заявил, что Альянс якобы молниеносно среагировал на опасность.