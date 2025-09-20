Чехия создаст спецгруппу для защиты страны от российских беспилотников

В состав группы войдут эксперты и аналитики, из министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства транспорта, армии, полиции и других структур. Главной задачей группы будет мониторинг развития технологий и разработка мер для защиты от дронов, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Мы должны реагировать на опасность, которая исходит от российских дронов... Это еще один шаг к тому, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан. Таким образом, мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости", - отметил Фиала.

По словам премьера, этот шаг полностью соответствует тому направлению, по которому развивается война в Украине, где беспилотники стали главной ударной силой. А министр обороны Чехии Яна Чернохова заверила, что оборона страны будет многоуровневой.

"Тот факт, что мы сейчас завершаем тендер на закупку нескольких сотен дронов различных типов, также вписывается в эту концепцию", - добавила она.