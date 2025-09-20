Чехія створить спецгрупу для захисту країни від російських безпілотників

До складу групи увійдуть експерти та аналітики, з міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ, міністерства транспорту, армії, поліції та інших структур. Головним завданням групи буде моніторинг розвитку технологій та розробка заходів для захисту від дронів, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Ми повинні реагувати на небезпеку, яка походить від російських дронів... Це ще один крок до того, щоб максимально забезпечити безпеку громадян. Таким чином, ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які спостерігаємо у безпосередній близькості", - зазначив Фіала.

За словами прем'єра, цей крок повністю відповідає тому напрямку, за яким розвивається війна в Україні, де безпілотники стали головною ударною силою. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова запевнила, що оборона країни буде багаторівневою.

"Той факт, що ми зараз завершуємо тендер на закупівлю кількох сотень дронів різних типів, також вписується в цю концепцію", - додала вона.