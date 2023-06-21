В ЕС выявили препятствия для передачи Украине 200 млрд евро российских активов, - Bloomberg

Рабочая группа Европейского Союза пришла к выводу, что ЕС не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы. Вместо этого предлагается сосредоточиться на временном использовании этих денег.

Об этом сообщает т РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В проекте доклада говорится, что ЕС рассматривает два варианта, как он мог бы использовать более 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка и направить их в Украину. Многие из средств находятся в расчетном центре Euroclear, где к первому кварталу этого года они принесли прибыль почти 750 млн евро.

Ожидается, что Еврокомиссия запросит мандат на работу над этой политикой у лидеров ЕС, когда они встретятся в Брюсселе на следующей неделе.

Юридические препятствия

Рабочая группа ЕС по использованию российских резервов, замороженных в соответствии с санкциями блока, обсуждает, как собирать информацию и оценивать варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Ее члены не видят "надежного правового средства, позволяющего конфисковать замороженные или иммобилизованные активы исключительно на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС", - заключила группа. Вместо этого она предпочитает направлять непредвиденные доходы от инвестиций в Украину.

По словам анонимных источников Bloomberg, несколько крупных мировых банков обеспокоены тем, что конфискация российских активов может привести к тому, что Москва отомстит их интересам в стране. Россия может усложнить жизнь иностранным банкам и нацелиться на их местный персонал, сказал руководитель одного из банков. Второй руководитель сказал, что его банк не лоббирует напрямую, но в принципе выступает против конфискации со стороны ЕС.

Европейский центральный банк предупредил, что использование процентных поступлений от активов может побудить держателей официальных резервов отвернуться от евро, говорится в отчете. Центральный банк считает, что международная координация будет играть ключевую роль в снижении рисков.

В документе указаны существенные юридические препятствия для одного из двух вариантов, которые изучает блок: временное использование ликвидных активов российского центрального банка - иными словами, инвестирование активов и направление доходов в Украину.

Второй вариант

Группа предпочла второй вариант: так называемый непредвиденный доход. Фирмы с российскими активами, которые получают большую прибыль, инвестируя ее, могут быть обязаны перевести значительную сумму в ЕС. Это может снизить юридический риск для блока, потому что ЕС не будет ими управлять.

Чиновники ЕС написали, что эта модель не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели вовлеченных фирм и будет справедливой с точки зрения налогообложения. "Это не повлияет на правовое положение активов", - добавили они.

Заявление главы Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду в своем выступлении на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, что блок выступит с предложением об использовании этих активов до летних каникул в середине июля.

Российские активы

Более половины активов находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как "значительная сумма" остатка находится в ценных бумагах, которые будут конвертированы в наличные деньги по мере их погашения в течение следующих двух-трех лет.

Еврокомиссия проинформировала рабочую группу "о потенциальной величине доходов", если эти ликвидные активы будут инвестированы осмотрительно.

Чиновники ЕС рассматривали возможность активного управления активами для получения доходов, которые можно было бы использовать для поддержки Украины. Но необходимо учитывать права собственности, и существует риск отрицательной прибыли, которую невозможно полностью устранить, говорится в отчете.

В целом в документе описывается настоятельная необходимость продолжения работы и взятия на себя лидирующей роли в этом вопросе на международном уровне, учитывая, что большая часть активов центрального банка РФ находится в ЕС. Ожидается, что на следующей неделе лидеры блока подведут итоги проделанной работы и попросят чиновников продолжать ее работу, говорится в проекте заявления, с которым ознакомился Bloomberg.