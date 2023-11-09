Чехия продлила обучение украинских военных до конца 2024 года

Сенат Чехии продлил действие мандата на военную подготовку украинских солдат до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague.

Министр обороны Яна Чернохова заявила, что обеспечение условий подготовки украинских военных является приоритетом. Глава ведомства уверена, что эта деятельность чешской стороны приближает окончание войны и наступление долгожданного мира.

Поддержка этого предложения позволяет находиться на территории Чехии не только украинских солдат, но и военнослужащих из стран ЕС и НАТО.

"Согласно установленным правилам, количество военнослужащих иностранных армий на территории Чехии не превысит 800 человек, как это было в этом году. Документом предусмотрено, что военнослужащие Чехии смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО", - отмечает издание.

Помощь Украине от Чехии

Ранее начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржека заявлял, что страны Запада должны быть готовы к тому, что война в Украине будет продолжительной, а Россия будет становиться враждебнее даже несмотря на поражение.

В сентябре сообщалось, что Чехия ведет переговоры со Швецией о возможности обучения украинских пилотов на истребителях Gripen на своей территории.

А недавно стало известно, что Чешская Республика передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели – CZ BREN 2.

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