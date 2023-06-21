Украина готовит механизм для конфискации до 500 млрд долларов замороженных активов РФ

Украина готовит механизм, чтобы конфисковать замороженные Западом российские активы. Речь идет о сумме до 500 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Россия должна заплатить за то, что она уничтожила, разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов российских активов, спрятанных на Западе. Историческое решение было принято на встрече Совета Европы - установить реестр ущерба и разрушений, нанесенных российской агрессией" в Украине", - сказал Шмыгаль.

По его словам, второй источник финансирования восстановления - это средства украинского бюджета, в том числе от конфискации российских активов в Украине. В украинском бюджете на 2023 год уже предусмотрено 3,3 млрд долларов, и страна уже начала восстановление за эти средства.

"Третий источник - это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций. Из необходимых 14,1 млрд долларов на rapid recovery партнеры уже гарантировали получение 4,3 млрд. Однако нам нужны еще 6,5 млрд долларов", - добавляет Шмыгаль.

Он сообщил, что по оценке Всемирного банка на этот год Украине необходимо 14,1 млрд долларов на такие первоочередные проекты восстановления.

Отметим, глава правительства в своей колонке для британского издания The Guardian заявил, что Украина - первопроходец в процессе конфискации чужих активов, ведь до этого в мире пока подобного никто не делал.

"Мы понимаем опасения наших партнеров, но преступные действия России настолько беспрецедентны, что нужны принципиально новые, смелые решения. Эти решения будут важны не только для Украины, но и для всего мира", - подчеркнул премьер.

По его словам, Украина предлагает создать универсальную систему, при которой международно признанный агрессор и организатор войны расплачивается за свои преступления.

"Это будет вполне легитимный механизм на основе соответствующего международного соглашения", - добавил Шмыгаль.

Конфискация активов РФ

Напомним, что Украина вместе с партнерами создает формат, с помощью которого может конфисковать замороженные российские активы в странах Европы, США, Канаде и других странах-союзниках. Прежде всего, речь идет о государственных активах РФ. Их планируют направить на восстановление Украины.

По данным Bloomberg, в ЕС уже изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.

Кроме того, в мае Совет Европы создал международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.