Чехия предложила помощь в выполнении нескольких пунктов формулы мира Зеленского

Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов формулы мира, которая направлена на прекращение войны с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz .

Глава Министерства иностранных дел Чехии рассказал президенту Петру Павелу об итогах встречи по украинской формуле мира, которая прошла на этих выходных в Джидде.

"Я сообщил ему (президенту - ред.), что мы предложили профессиональную помощь в выполнении украинского мирного плана из десяти пунктов, особенно в сфере ядерной безопасности и судебного преследования за военные преступления", - отметил Липавский.

При этом его заместитель Ян Мариан уточнил, что Чехия хочет оказать помощь в выполнении первого пункта мирного плана - обеспечении ядерной и радиационной безопасности, а также помочь создать специальный трибунал по военным преступлениям России.

Встреча по формуле мира

Напомним, на выходных в Джидде по инициативе Украины прошла встреча, на которой представители ряда стран обсуждали формулу мира и ее реализацию. Россию туда не приглашали.

По итогам встречи участники договорились по двум вопросам. В частности, они поддержали создание рабочих групп для обсуждения плана урегулирования войны России против Украины, который предложил Киев.

Украина также планирует провести Глобальный саммит мира, куда она намерена пригласить лидеров стран мира.