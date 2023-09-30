Чешская Республика передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Чехии.

В пятницу, 29 сентября, заместитель министра обороны Даниэль Блажковец принял участие в первом в истории Украины "Международном форуме оборонной промышленности".

В своем выступлении Блажковец четко озвучил позицию правительства, что поддержка со стороны Чехии будет продолжаться до окончательной победы Украины.

На полях форума депутат также обсудил с украинской стороной текущие совместные проекты на разных стадиях разработки, а также возможности начала сотрудничества над новыми проектами.

"Наша поддержка изменилась от уровня военной помощи и поставок конечной продукции до долгосрочной интенсивной оборонно-промышленной кооперации, к которой привлечены не только наши армии, но и предприятия ОПК, как государственные, так и частные. Однако мы хотим развить это сотрудничество еще дальше", - подчеркнул заместитель министра обороны.

В результате стороны договорились, что Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2.

Кроме того, чехи также помогут украинцам наладить производство боеприпасов. Этот проект будет воплощать компания Sellier & Bellot.

Форум оборонных индустрий

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

По данным МИДа, к альянсу уже присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.

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