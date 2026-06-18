ChatGPT работает, пока вы спите: OpenAI запустила новую функцию
OpenAI приступила к развертыванию масштабного обновления для ChatGPT, которое добавляет полноценную функцию планирования задач на будущее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ChatGPT на платформе X.
Чат-бот работает, пока вы отдыхаете
Раньше пользователям приходилось каждый раз вручную вводить запросы для получения свежих данных или аналитики. Теперь ChatGPT получил отдельный раздел Scheduled (Запланированное), который будет отображаться в боковой панели интерфейса.
В этом разделе пользователи смогут видеть все активные будущие задачи, которые они поручили ИИ. Прямо с этой страницы можноприостанавливать задачи, редактировать условия запроса или полностью удалять их.
Разработчики существенно модернизировали архитектуру обработки отложенных промптов, сделав их выполнение значительно быстрее и надежнее. При создании задания чат-боту можно указать как точное время (например, 9:00), так и более широкий временной интервал - утро, день или вечер.
Новое в ChatGPT: более удобный способ планирования задач.— ChatGPT (@ChatGPTapp) 17 июня 2026
Запланированные задачи стали быстрее, надежнее и проще в управлении благодаря новой странице «Запланированные задачи».
Новый интерфейс запланированных задач постепенно становится доступен пользователям тарифных планов Go, Plus, Pro, Business и Enterprise в веб-версии и на мобильных устройствах. pic.twitter.com/YC7JON6Hxn
Автономный мониторинг и отключение устаревших функций
Одной из самых интересных возможностей обновления стала функция проактивного мониторинга.
Пользователи могут настроить ИИ так, чтобы он самостоятельно в определённое время искал информацию в интернете или проверял данные в подключённых сторонних приложениях, а затем выдавал готовый отчёт.
Вместе с запуском планировщика OpenAI объявила о закрытии функции Pulse - персонализированных ежедневных сводок новостей, которые появились в прошлом году.
Примечательно, что владельцы премиум-подписок Pro смогут пользоваться Pulse ещё в течение 14 дней.
В дальнейшем для создания ежедневных дайджестов и резюме пользователям рекомендуется настроить автоматические промпты через новый календарный хаб.
В настоящее время функция Scheduled становится доступной для пользователей платных тарифных планов Plus, Pro, Business и Enterprise. О сроках появления планировщика задач для бесплатных аккаунтов компания пока не сообщает.