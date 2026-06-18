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ChatGPT работает, пока вы спите: OpenAI запустила новую функцию

10:13 18.06.2026 Чт
2 мин
Чат-бот теперь может обрабатывать текстовые запросы в строго определённое время без вмешательства пользователей
aimg Ольга Завада
ChatGPT работает, пока вы спите: OpenAI запустила новую функцию ChatGPT научился работать по расписанию (фото: Unsplash)
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OpenAI приступила к развертыванию масштабного обновления для ChatGPT, которое добавляет полноценную функцию планирования задач на будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ChatGPT на платформе X.

Чат-бот работает, пока вы отдыхаете

Раньше пользователям приходилось каждый раз вручную вводить запросы для получения свежих данных или аналитики. Теперь ChatGPT получил отдельный раздел Scheduled (Запланированное), который будет отображаться в боковой панели интерфейса.

В этом разделе пользователи смогут видеть все активные будущие задачи, которые они поручили ИИ. Прямо с этой страницы можноприостанавливать задачи, редактировать условия запроса или полностью удалять их.

Разработчики существенно модернизировали архитектуру обработки отложенных промптов, сделав их выполнение значительно быстрее и надежнее. При создании задания чат-боту можно указать как точное время (например, 9:00), так и более широкий временной интервал - утро, день или вечер.

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Автономный мониторинг и отключение устаревших функций

Одной из самых интересных возможностей обновления стала функция проактивного мониторинга.

Пользователи могут настроить ИИ так, чтобы он самостоятельно в определённое время искал информацию в интернете или проверял данные в подключённых сторонних приложениях, а затем выдавал готовый отчёт.

Вместе с запуском планировщика OpenAI объявила о закрытии функции Pulse - персонализированных ежедневных сводок новостей, которые появились в прошлом году.

Примечательно, что владельцы премиум-подписок Pro смогут пользоваться Pulse ещё в течение 14 дней.

В дальнейшем для создания ежедневных дайджестов и резюме пользователям рекомендуется настроить автоматические промпты через новый календарный хаб.

В настоящее время функция Scheduled становится доступной для пользователей платных тарифных планов Plus, Pro, Business и Enterprise. О сроках появления планировщика задач для бесплатных аккаунтов компания пока не сообщает.

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