ИИ-галлюцинации уничтожили важное исследование: фейки попали в ChatGPT и Gemini
Международная аудиторская компания KPMG, которая входит в "Большую четверку" мировых консалтеров, отозвала масштабный доклад "Total Experience: Redefining Excellence in the Age of Agentic AI". Техническое расследование показало, что аналитики полностью доверились ИИ-инструментам вместо профессиональной экспертизы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный релиз расследования специалистов из технологической компании GPTZero.
Как нейросети массово фальсифицировали первоисточники
Аналитики компании GPTZero, которая специализируется на выявлении искусственно сгенерированного контента, провели тщательный аудит 45 финальных ссылок, использованных в тексте доклада KPMG.
Результаты оказались катастрофическими для репутации аудиторов. Выяснилось, что только 5 цитат из 45 действительно указывали на реальные правдивые источники информации.
Большая часть библиографической базы была сфабрикована языковыми моделями по методу, который исследователи назвали vibe citing (цитирование по ощущениям).
В 28 случаях ИИ взял реальные названия организаций или статей, но существенно перефразировал заголовки и добавил вымышленные исходные данные. Еще 12 источников были описаны настолько размыто, что верифицировать их физическое существование вообще оказалось невозможно.
По оценке экспертов, примерно половина информационных тезисов в отчете была полностью выдумана или приписана компаниям по ошибке. Это произошло из-за того, что автоматизированный ИИ-поисковик слишком буквально пытался выполнить задачу и начал искусственно "находить" примеры автономных ИИ-агентов там, где их никогда не было.
Угроза "информационного отравления"
В отчете KPMG подробно описывались успехи крупных транснациональных корпораций, которые якобы внедрили в свой бизнес агентский ИИ. Однако после публикации упомянутые компании выступили с официальными опровержениями:
Эмиратский авиаперевозчик Emirates: KPMG утверждала, что бренд запустил умного чат-бота Sara, который самостоятельно меняет бронирование на билеты. На самом деле Sara является мобильным ассистентом образца 2023 года без ИИ-функционала и прав на бронирование.
Швейцарский банк UBS: консалтеры заявили об интеграции ИИ-агентов в инвестиционный консалтинг и коммерческий риск-менеджмент банка. В UBS официально назвали эту информацию "фактически неверной".
Швейцарская железная дорога SBB: пресс-служба перевозчика полностью опровергла тезисы KPMG о том, что их пассажиры планируют путешествия с помощью ИИ-оптимизаторов углеродного следа.
Генеральный директор GPTZero Эдвард Тиан предупредил о "чрезвычайно опасных" последствиях этого прецедента.
"Поскольку отчеты "Большой четверки" традиционно считаются эталоном надежности, их активно цитируют другие исследователи, медиа и академические сообщества. Такие инциденты буквально "отравляют информационный источник", - подчеркнул аналитик.
Примечательно, что фальшивые тезисы из удаленного отчета KPMG уже успели попасть в алгоритмы индексации ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google.
Теперь эти ИИ-модели выдают сфабрикованные кейсы консалтеров как реальные факты, создавая опасную цепную реакцию вторичных ИИ-галлюцинаций на уровне глобального интернета.
В настоящее время KPMG ведет внутреннее расследование относительно безответственного использования ИИ.