Украинский ИИ Lapathoniia получил доступ к госреестрам: что это меняет

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост разработчиков в Telegram .

Протокол MCP: міст між ІІ та реєстрами України

Головним технологічним досягненням стала інтеграція конекторів Model Context Protocol (MCP) у внутрішню систему Lapathoniia Chat .

Відкритий протокол виконує функцію універсального перехідника, який дозволяє будь-якій великій мовній моделі (LLM) безпечно взаємодіяти із зовнішніми базами даних, ізольованими файловими сховищами та державними реєстрами.

На базі цієї архітектури розробник Владислав Михайлишин створив і запустив перші два функціональні конектори :

Модуль Prozorro : надає алгоритму можливість здійснювати прямий скринінг, моніторинг, аналітичний аудит державних закупівель та комерційних тендерів. Користувачеві достатньо ввести назву компанії або код ЄДРПОУ організації, щоб ІІ зібрав всю необхідну інформацію.

Модуль Держстату : забезпечує мовним моделям автоматизований доступ до публічних наборів даних. Нейросеть може самостійно звертатися до потоків даних (dataflow) та імпортувати статистичні таблиці у зручний для машинного аналізу формат.

Український чат-бот підключили до держреєстрів (скриншот: Lapathoniia)

Режим Порада: розподіл ІІ-обов'язків

Крім розширення інформаційної бази, автори платформи кардинально змінили логіку обробки складних запитів, запустивши дворівневу архітектуру взаємодії нейромереж під назвою "Рада".

У цьому режимі над завданням користувача паралельно працюють два спеціалізовані українські алгоритми, які чітко поділяють ролі залежно від функціональних переваг.

Функцію координатора та операційного керівника взяла на себе модель LapaLLM . Вона виступає у ролі гнучкого ІІ-агента:

миттєво прораховує алгоритм дій,

керує інструментами пошуку через MCP-конектори,

оцінює проміжні результати,

оперативно змінює стратегію збору інформації, якщо перша спроба виявилася невдалою.

Після завершення збору масиву даних до роботи підключається модель MamayLM .

Алгоритм відповідає за

глибокий логічний аналіз отриманих цифр,

структурування фактів,

написання фінального тексту.