ChatGPT працює, поки ви спите: OpenAI запустила нову функцію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост ChatGPT на платформі X .

Чат-бот працює, поки ви відпочиваєте

Раніше користувачам доводилося щоразу вручну вводити промпти для отримання свіжих даних чи аналітики. Тепер ChatGPT отримав окремий розділ Scheduled (Заплановане), який відображатиметься у бічній панелі інтерфейсу.

У цьому хабі користувачі зможуть бачити всі активні майбутні завдання, які вони доручили ШІ. Прямо з цієї сторінки можна ставити завдання на паузу, редагувати умови запиту або повністю видаляти.

Розробники суттєво модернізували архітектуру обробки відкладених промптів, зробивши їх виконання значно швидшим і надійнішим. При створенні завдання чат-боту можна вказати як точний час (наприклад, 9:00), так і ширший часовий проміжок - ранок, день чи вечір.

New in ChatGPT: a better way to schedule tasks.



Scheduled tasks are faster, more reliable, and easier to manage from the new Scheduled page.



The new scheduled tasks experience is rolling out to Go, Plus, Pro, Business, and Enterprise users on web and mobile. pic.twitter.com/YC7JON6Hxn — ChatGPT (@ChatGPTapp) June 17, 2026

Автономний моніторинг та закриття старих функцій

Однією з найцікавіших можливостей оновлення стала функція проактивного моніторингу.

Користувачі можуть налаштувати ШІ так, щоб він самостійно у визначений час шукав інформацію в інтернеті або перевіряв дані у підключених сторонніх додатках, а потім видавав готовий звіт.

Разом із запуском планувальника OpenAI оголосила про закриття функції Pulse - персоналізованих щоденних підсумків новин, які з'явилися минулого року.

Примітно, що власники преміум-підписок Pro зможуть користуватися Pulse ще протягом 14 днів.

Надалі для створення щоденних дайджестів та резюме користувачам радять налаштувати автоматичні промпти через новий календарний хаб.

Наразі функція Scheduled стає доступною для користувачів платних тарифних планів Plus, Pro, Business та Enterprise. Про терміни появи планувальника завдань для безкоштовних акаунтів компанія поки не повідомляє.