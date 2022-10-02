Президент подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки
ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российских оккупантов. Недавно наши воины вернули под свой контроль еще два населенных пункта в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что хорошими результатами на фронте отличились бойцы 129 бригады ТрО Кривого Рога.
"[Украинские защитники] освободили в частности Архангельское и Миролюбовку", - рассказал Зеленский.
Следом за президентом информацию о том, что ВСУ вернули контроль над населенными пунктами, подтвердил и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Чиновник подчеркнул, что эти данные являются официальными.
Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки
Напомним,ВСУ деоккупировали село Торское в Донецкой области. Оно расположено в 22 километрах от Кременной в Луганской области.
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