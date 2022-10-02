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Президент подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки

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Воскресенье 02 октября 2022 23:55
Президент подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российских оккупантов. Недавно наши воины вернули под свой контроль еще два населенных пункта в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что хорошими результатами на фронте отличились бойцы 129 бригады ТрО Кривого Рога.

"[Украинские защитники] освободили в частности Архангельское и Миролюбовку", - рассказал Зеленский.

Следом за президентом информацию о том, что ВСУ вернули контроль над населенными пунктами, подтвердил и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Чиновник подчеркнул, что эти данные являются официальными.

Президент подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки

Напомним,ВСУ деоккупировали село Торское в Донецкой области. Оно расположено в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

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