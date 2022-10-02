Президент подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки

ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российских оккупантов. Недавно наши воины вернули под свой контроль еще два населенных пункта в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что хорошими результатами на фронте отличились бойцы 129 бригады ТрО Кривого Рога. "[Украинские защитники] освободили в частности Архангельское и Миролюбовку", - рассказал Зеленский. Следом за президентом информацию о том, что ВСУ вернули контроль над населенными пунктами, подтвердил и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Чиновник подчеркнул, что эти данные являются официальными. Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки