ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ на юге продолжают активные действия и имеют частичный успех, - Оперативное командование

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 02:45
ВСУ на юге продолжают активные действия и имеют частичный успех, - Оперативное командование Фото: ВСУ на юге Украины продолжают активные действия и имеют частичный успех (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают активные действия на юге Украины. Наши воины держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении, а также имеют частичный успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В течение боевого дня, 2 октября, украинская авиация нанесла 7 ударов по российским оккупантам, а силы противовоздушной обороны в Бериславском районе Херсонской области сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.

В свою очередь артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 340 боевых задач. Благодаря действиям наших бойцов РФ потеряла:

  • 40 солдат;
  • 2 танка;
  • 7 единиц другой автобронетехники.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
В чем стратегическая роль освобождения Лимана: в ОК "Восток" дали ответ
В чем стратегическая роль освобождения Лимана: в ОК "Восток" дали ответ
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины