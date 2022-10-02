ВСУ на юге уничтожили 16 танков и десятки оккупантов

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили 64 оккупанта, склад с боеприпасами и 16 танков противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 550 огневых задач, в частности по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

Потери врага за боевой день составляют: две самоходные гаубицы "Мста-С", два противотанковых ракетных комплекса, 16 танков и 11 единиц другой авто-бронетехники. Один БТР взяли в качестве "трофея".

Защитники сообщают, что противник сосредотачивает усилия на удержании собственных позиций.

За сутки защитники на юге уничтожили 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Баштанском районах без возможности реализации набранных фото/видео данных.

Враг пытается найти способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов.

Корабельная группировка вражеского флота в уменьшенном до 8 единиц составе держится в безопасном для себя районе, но удерживает наготове 24 "Калибра", поэтому угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна.

Напомним, 1 октября во временно оккупированном Крыму вспыхнул пожар на аэродроме Бельбек.

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