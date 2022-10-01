В Херсонской области с россиянами творится беда, - Арестович
В Херсонской области происходит беда с российскими оккупантами и ситуация для них может еще ухудшиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".
"Злые российские языки чего-то закричали, что на Херсонщине какая-то беда с ними творится. Подробности, я думаю, мы узнаем ближе к понедельнику, когда заявит Генштаб ВСУ. Там беда, которая может стать бедой-бедой", - заявил Арестович.
По его словам, более детальная информация может быть раскрыта уже в понедельник, 3 октября.
Также он добавил, что несколько ударов были нанесены по районам скопления живой силы россиян и по их складам в Херсоне и Новой Каховке.
Напомним, в субботу, 1 октября, во временно оккупированном Таврийске Каховского района утром прогремел взрыв.
Также мы писали, что украинские военные сбили над Херсонской областью российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
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