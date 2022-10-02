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Выезд из Херсонской области усложнился, оккупанты ввели "спецразрешения"

Новина українською →
Хероснская область, Воскресенье 02 октября 2022 11:43
Выезд из Херсонской области усложнился, оккупанты ввели "спецразрешения" Фото: оккупанты значительно усложнили выезд из Херсонской области (facebook.com/masher.berlinska)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные значительно усложнили выезд из Херсонской области, практикуя так называемые "спецразрешения". За минувшие сутки выехать смогли только 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсона. Так за вчерашний день смогли выехать только 11 человек. А сейчас существует правило получения специального разрешения для выезда", - написал Соболевский.

При этом кроме того, что оккупанты требуют предоставлять личные данные, они "просят максимально доступно объяснить причину выезда из области".

"Русский мир превращает все на своем пути в места, где не просто тяжело жить, но и дышать. Ждем освобождения Херсонской области от этой нечисти. ВСУ знают как это сделать", - добавил Соболевский.

Ранее стало известно, что население Херсона с начала российского вторжения в Украину сократилось с 300 тыс. до 170-180 тыс. человек.

При этом безопасных путей выезда из города не было и сейчас нет.

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Херсонская область
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