Выезд из Херсонской области усложнился, оккупанты ввели "спецразрешения"

Российские военные значительно усложнили выезд из Херсонской области, практикуя так называемые "спецразрешения". За минувшие сутки выехать смогли только 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсона. Так за вчерашний день смогли выехать только 11 человек. А сейчас существует правило получения специального разрешения для выезда", - написал Соболевский.

При этом кроме того, что оккупанты требуют предоставлять личные данные, они "просят максимально доступно объяснить причину выезда из области".

"Русский мир превращает все на своем пути в места, где не просто тяжело жить, но и дышать. Ждем освобождения Херсонской области от этой нечисти. ВСУ знают как это сделать", - добавил Соболевский.

Ранее стало известно, что население Херсона с начала российского вторжения в Украину сократилось с 300 тыс. до 170-180 тыс. человек.

При этом безопасных путей выезда из города не было и сейчас нет.

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