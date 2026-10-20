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США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT

13:16 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT Фото: президент Украины Владимир Зеленский и специальный посланник президента США Стив Виткофф (president.gov.ua)
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Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить Украину согласиться на мирное соглашение с Россией, которое может предусматривать уступки по Донбассу. В обмен Вашингтон обещает Киеву возможные экономические выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным NYT, американский лидер активизировал усилия, чтобы склонить президента Украины Владимира Зеленского к заключению соглашения с Москвой. Киев хотят убедить не настаивать на сохранении по Украине оккупированных территорий восточных областей.

В то же время, по утверждению издания, США обещают Украине возможные экономические выгоды, если Киев откажется от своих возражений против соглашения, даже если оно будет составлено в основном на условиях России.

Ожидается, что позицию Вашингтона Зеленскому представит специальный посланник Трампа Стив Виткофф во время встречи в Осло сегодня, 20 октября.

К разговору дистанционно присоединится зять американского президента Джаред Кушнер. Об этом говорится в заявлении норвежского правительства.

В переговорах также примут участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

После встречи с Зеленским представители США отправятся в Путин

На следующий день после переговоров в Осло Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны приехать в Санкт-Петербург, где встретятся с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным NYT, там представители Трампа сделают следующий шаг в своих усилиях продемонстрировать преимущества заключения соглашений с Путиным, добившись увольнения американца, длительно находившегося в плену.

Напомним, сегодня, 20 октября, в столице Норвегии Осло должны состояться переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Стива Виткоффа и других представителей США и Европы. Среди тем обсуждения – дальнейшие дипломатические шаги по завершению войны в Украине.

Украинскую делегацию, кроме главы государства,будут представлять глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

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