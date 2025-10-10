Графиков дальше не избежать? Минэнерго объяснило, от чего зависит ситуация со светом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Светланы Гринчук во время телемарафона.

Гринчук отметила, что действительно, сегодня ночью враг нанес такой прицельный комбинированный удар, в основном по областям левобережья, по объектам генерации электроэнергии.

"И поэтому, действительно, у нас и перебои со светом, и применяются графики аварийных отключений для того, чтобы сбалансировать систему, пока энергетики не доберутся до оборудования, не оценят его состояние и не начнут запитывать потребителей", - отметила она.

Министр отметила, что графики аварийных отключений действуют в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и городе Киеве.

Действуют также специальные графики аварийных отключений. В зависимости от ситуации электрики пытаются переводить жителей на графики временных отключений, оживлять критическую инфраструктуру и параллельно работать над осмотром, разбором завалов и оценкой ситуации.

"С помощью графиков отключений, из-за чего всем украинцам надо понять, мы балансируем систему, сохраняем ее стабильную работу. Как только будет возможность, мы этим постоянно занимаемся, будут переведены или на временные графики, или вообще подано электроснабжение там, где не было значительных повреждений", - добавила она.

Когда начнет возвращаться свет

По данным министра, самая сложная была на Сумщине, Полтавском, Харьковском регионе и в городе Киеве. Как отметила Гринчук, сейчас в городе Киеве вернули электроснабжение уже 270 тысяч потребителей. Их запитали, и энергетики продолжают работу.

"Очень надеюсь, что в течение суток, до конца этих суток у нас будет уже значительно большее количество. Возможно, очень трудно сейчас прогнозировать точные цифры, энергетики работают, но будем по максимуму запитывать потребителей", - пояснила она.

По словам министра, дело в том, что были атакованы объекты генерации, к которым было подключено большое количество потребителей. Сейчас применяются резервные схемы переподключения, временные схемы переподключения, у людей постепенно появляется свет.

"Через несколько часов будет восстановлено также водоснабжение. На постоянном контакте и координации все министерства задействованы, все службы, все энергетики работают без перерывов, поэтому надеемся, что максимально сможем заживить", - отметила министр.

Также, по ее данным, часть потребителей уже запитана в Сумской области. Энергетики работают над тем, что, если и будут применяться графики отключений, то, чтобы это были почасовые, а не аварийные, чтобы люди были со светом.

Вернется ли Украина к графикам отключения света

Министр ответила, что все зависит от того, насколько сильно пострадали объекты.

"Я же говорю, что только в 7:30 энергетики и спасатели зашли на объекты и смогут за несколько часов оценить состояние инфраструктуры, оценить состояние объектов, и наработать возможность быстрого восстановления и включения в работу. То есть от этого зависят графики", - сказала она.

В то же время министр отметила, что Минэнерго будет каждые 2 часа выходить с обновленной информацией о ситуации в энергосистеме.

"И еще хотела попросить потребителей, потому что сейчас много информации по ситуации, - доверяйте официальной информации. Будет коммуницировать по ситуации Минэнерго, Укрэнерго, региональные системы распределения - ваши облэнерго. Поэтому сверяйтесь с сайтами этих органов и получайте достоверную информацию", - сказала Гринчук.

Нужен ли Украине сейчас импорт электроэнергии

"При необходимости мы используем импорт. У нас есть такая возможность. Напоминаю, это 2,1 гигаватта. Мы можем импортировать от стран-соседей. Если будет необходимо, будем импортировать. Сейчас вопрос не так в использовании импорта, а в обеспечении возможности передачи электроэнергии. Этим сейчас и занимаемся", - ответила Гринчук.