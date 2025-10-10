ua en ru
Удар по Запорожью: отец погибшего мальчика 3 года провел в плену, теперь борется за жизнь

Запорожье, Пятница 10 октября 2025 11:20
Удар по Запорожью: отец погибшего мальчика 3 года провел в плену, теперь борется за жизнь В результате удара по Запорожью погиб 7-летний мальчик (фото: t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Василина Копытко

В ночь на 10 октября россияне атаковали в Запорожье частный сектор и объекты инфраструктуры. В результате погиб 7-летний мальчик, а его отец и мать сейчас находятся в больнице. Мужчина недавно вернулся из плена, где провел 3 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram и "Суспільне".

Россияне атаковали частный сектор

"Атаковали частный сектор и объекты инфраструктуры. Произошло несколько возгораний. Три человека получили ранения. В больницу доставили 45-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

СМИ также отмечают, что мужчина весной вернулся из российского плена, где провел 3 года. Недавно купил дом - сейчас он уничтожен в результате российской атаки. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, его жена - в среднем.

"В 2.22 был в дом "приьот". Брата мужа забрала скорая, не знаем, спасут ли ему ноги - три года в плену, чтобы погибнуть здесь, дома. Мальчика не спасли в больнице", - рассказала родственница раненого мужчины.

Скорая забрала мальчика в крайне тяжелом состоянии, пульс едва прощупывался.

"Боролись врачи, но не спасли. Они (семья - Ред.) купили дом в начале весны", - рассказала местная женщина в комментарии "Суспільному".

Всего известно о 5 раненых в регионе.

Атака на Запорожье

Россияне атаковали город 5 "волнами": сначала - "Шахедами", потом управляемыми авиабомбы и крылатыми ракетами.

В результате атаки повреждена газовая инфраструктура в Запорожье, но давление в сети уже стабилизировали и люди могут пользоваться газом.

Атака на Украину 10 октября

В ночь на 10 октября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив ударные дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела Киева ранения получили девять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия. Под огнем оказались также Днепр и Запорожье. Известно уже о 20 пострадавших людях по Украине.

Владимир Зеленский заявил, что это была "циничная и просчитанная атака" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет, направленная против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

В результате атаки обесточивание есть в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области. Восстановительные работы ведутся в Запорожье, Кировоградской и Херсонской областях.

