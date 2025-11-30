RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Часть Сум осталась без света после обстрела РФ

Фото: часть Сум осталась без света после обстрела РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 30 ноября, атаковали энергетическую инфраструктуру Сум. Из-за вражеского обстрела часть областного центра осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Сумыоблэнерго".

"Из-за военной агрессии РФ обесточена часть города Сумы. Кроме этого, продолжают действовать графики почасовых отключений", - отметили в "Сумыоблэнерго".

Также сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

 

Удары РФ по энергетике Сумской области

Отметим, по данным НЭК "Укрэнерго", Сумская область входит в перечень территорий, где самая тяжелая ситуация со светом. Российские оккупанты атакуют этот регион не только ракетами и "Шахедами", но и другими средствами поражения.

Так, армия РФ сегодня днем, 30 ноября, атаковала энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей без воды и света.

Также оккупанты днем 28 ноября атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате теракта врага получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

При этом атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В результате обстрела в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть города обесточили.

Кроме того, российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.

Вечером в среду, 12 ноября, россияне также нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины. В результате атаки часть Сум осталась без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыСумская областьВторжение России в Украину