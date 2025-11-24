ua en ru
Часть Сум обесточена после российского удара дронами: что известно

Сумская область, Понедельник 24 ноября 2025 16:35
Часть Сум обесточена после российского удара дронами: что известно Фото: оккупанты 24 ноября нанесли дроновый удар по Сумах (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 24 ноября, российские оккупанты атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В результате обстрела в Сумах зафиксированы перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Олега Григорова и сообщение"Сумыоблэнерго".

Григоров отметил, что россияне в очередной раз ударили по гражданской инфраструктуре. В результате удара в Сумах есть перебои с электроснабжением.

Он рассказал, что РФ попала в жилой сектор одного из старостинских округов. Григоров добавил, что сейчас происходит уточнение относительно повреждений и возможных пострадавших.

Глава ОГА призвал местных жителей находиться в безопасных местах, поскольку сохраняется угроза повторных ударов.

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что часть Сум осталась без света из-за удара российских оккупантов. Кроме того, продолжают действовать графики почасовых отключений. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Обстрел Украины 24 ноября

Напомним, в ночь на 24 ноября россияне выпустили по Украине 162 дрона разных типов. Украинская ПВО сбила и подавила 125 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 37 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях.

Отметим, вечером 23 ноября российские войска массированно атаковали Харьков дронами. В городе зафиксирован прилет в один из домов, известно о жертвах и пострадавших.

Кроме того, российские оккупанты ночью дронами атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате возник пожар на одном из судов.

Утром армия РФ ударила беспилотником по Чернигову. В результате атаки поврежден частный дом, возник пожар. Известно о двух пострадавших - 2002 и 2006 годов рождения.

