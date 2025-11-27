В "Укрэнерго" назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением

В большинстве украинских регионов тяжелая ситуация со светом. Но самая сложная - в прифронтовых регионах, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире "Мы - Украина".

По его словам, именно перечисленные регионы больше всего страдают от российских атак. Оккупанты применяют там не только ракеты и ударные дроны, но и другие атакующие средства. "И в тех условиях, в которых работают ремонтные бригады в этих областях - условия работы тяжелые, потому что ситуация с безопасностью там хуже всего", - резюмировал он.