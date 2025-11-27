ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В "Укрэнерго" назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением

Украина, Четверг 27 ноября 2025 15:44
UA EN RU
В "Укрэнерго" назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением Фото: директор НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В большинстве украинских регионов тяжелая ситуация со светом. Но самая сложная - в прифронтовых регионах, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире "Мы - Украина".

По его словам, именно перечисленные регионы больше всего страдают от российских атак. Оккупанты применяют там не только ракеты и ударные дроны, но и другие атакующие средства.

"И в тех условиях, в которых работают ремонтные бригады в этих областях - условия работы тяжелые, потому что ситуация с безопасностью там хуже всего", - резюмировал он.

Отметим, что сегодня, 27 ноября, во всех регионах Украины применяются ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам, которые вызвали повреждения линий и локальные обесточивания. Мы писали, где и как будут выключать свет - конкретнее по регионам.

Кроме этого, очередные ракетно-дронные теракты РФ против энергетики заставили ввести аварийные отключения в трех регионах. В Сумской, Харьковской и Полтавской областях 27 ноября отменили действие ГПВ из-за аварийной ситуации в энергосети.

По данным Минэнерго, главной проблемой энергосистемы является не нехватка электроэнергии, а невозможность доставить ее между регионами. Российские оккупанты совершают теракты не только против объектов генерации, но и против объектов распределения электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Отключения света
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает