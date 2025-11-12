Часть Сум обесточена из-за удара РФ по энергетике области

Вечером в среду, 12 ноября, россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины. В результате атаки часть Сум осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго .

"Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины. В результате вражеской атаки часть г. Сумы осталась без электроснабжения", - информирует министерство.

Отмечается, что сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме этого, на Сумщине продолжают действовать графики почасовых отключений. Узнать свою очередь/очередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету или адресу).

Следить за изменениями графиков можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Сегодня, 12 ноября, в Сумах часть потребителей уже временно оставалась без электроэнергии в результате аварийного отключения на одном из энергетических объектов.