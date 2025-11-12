ua en ru
Часть Сум обесточена из-за удара РФ по энергетике области

Сумская область, Среда 12 ноября 2025 21:13
UA EN RU
Часть Сум обесточена из-за удара РФ по энергетике области Фото: в Сумах исчез свет после очередного обстрела россиян (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером в среду, 12 ноября, россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумщины. В результате атаки часть Сум осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго.

"Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины. В результате вражеской атаки часть г. Сумы осталась без электроснабжения", - информирует министерство.

Отмечается, что сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме этого, на Сумщине продолжают действовать графики почасовых отключений. Узнать свою очередь/очередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету или адресу).

Следить за изменениями графиков можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Сегодня, 12 ноября, в Сумах часть потребителей уже временно оставалась без электроэнергии в результате аварийного отключения на одном из энергетических объектов.

Массированный обстрел энергетики Украины 8 ноября

Напомним, россияне усилили масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в стране ввели почасовые отключения электроэнергии.

Отключения света стали более жесткими после масштабного обстрела россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Тогда россияне нанесли комбинированный удар дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

В понедельник, 10 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что энергетики приступили к восстановлению Змиевской и Трипольской ТЭС, однако никаких деталей не сообщила.

