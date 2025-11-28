ua en ru
Оккупанты атаковали энергетический объект на Сумщине, есть раненый

Украина, Сумская область, Пятница 28 ноября 2025 15:00
Оккупанты атаковали энергетический объект на Сумщине, есть раненый Иллюстративное фото: оккупанты атаковали энергетический объект, когда там было электричество (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты днем 28 ноября атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате теракта врага получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и АО "Сумыоблэнерго".

В Министерстве энергетики сообщили, что российский дрон атаковал энергетический объект в Сумской области. Во время атаки там была бригада энергетиков, которая выполняла восстановительные работы. В результате атаки есть раненый.

"Бригада энергетиков выполняла работы, когда территория объекта была атакована вражеским дроном. Электромонтер по обслуживанию подстанций получил ранения. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

В "Сумыоблэнерго" позже подтвердили атаку оккупантов на энергетический объект и ранения одного из работников.

"Сегодня во время очередной атаки армии РФ на Сумы был ранен работник АО "Сумыоблэнерго". Энергетика доставили в больницу, где специалисты оказывают помощь пострадавшему", - сказано в сообщении.

Отметим, по данным НЭК "Укрэнерго", Сумская область входит в перечень территорий, где самая тяжелая ситуация со светом. Российские оккупанты атакуют этот регион не только ракетами и "Шахедами", но и другими средствами поражения.

Например, 24 ноября российские оккупанты атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В результате обстрела в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть города обесточили.

