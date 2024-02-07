Часть Киева осталась без света из-за ракетной атаки

"В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - написал он.

Кроме того, пресс-служба ДТЭК сообщила, что из-за обстрела российских кафиров в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения.

"Только что позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что из-за повреждений в распределительных сетях зафиксировано отключение потребителей в Киеве.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после отбоя тревоги и разрешения военных. Магистральные сети работают в нормальном режиме", - сообщили в "Укрэнерго".

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили о возможном запуске вражеских ракет с самолетов.

Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу. Впоследствии стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Взрывы в Киеве звучали около семи утра. Сообщалось о работе ПВО в столице. Повторные взрывы прогремели примерно через час.