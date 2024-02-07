UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частина Києва залишилась без світла через ракетну атаку

Фото: частина Києва без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На лівому березі у Києві частина будинків залишилася без світла. Уламки російської ракети пошкодили дві високовольтних лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені  дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", - написав він.

Крім того, прес-служба ДТЕК повідомила, що через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина мешканців залишилась без електропостачання.

"Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба "Укренерго" повідомила, що через пошкодження в розподільчих мережах є відключення споживачів в Києві.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після відбою тривоги та дозволу військових.  Магістральні мережі працюють в нормальному режимі", - повідомили в "Укренерго".

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили про можливий запуск ворожих ракет з літаків.

Близько п’ятої години у східних та південних областях України оголосили тривогу. Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

Вибухи в Києві лунали близько сьомої ранку. Повідомлялося про роботу ППО в столиці. Повторні вибухи пролунали приблизно через годину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київракети