Частина Києва залишилась без світла через ракетну атаку

"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", - написав він.

Крім того, прес-служба ДТЕК повідомила, що через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина мешканців залишилась без електропостачання.

"Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба "Укренерго" повідомила, що через пошкодження в розподільчих мережах є відключення споживачів в Києві.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після відбою тривоги та дозволу військових. Магістральні мережі працюють в нормальному режимі", - повідомили в "Укренерго".

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили про можливий запуск ворожих ракет з літаків.

Близько п’ятої години у східних та південних областях України оголосили тривогу. Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

Вибухи в Києві лунали близько сьомої ранку. Повідомлялося про роботу ППО в столиці. Повторні вибухи пролунали приблизно через годину.