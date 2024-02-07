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В Киеве слышны взрывы, работает ПВО

Киев, Среда 07 февраля 2024 07:06
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В Киеве слышны взрывы, работает ПВО Фото: В Киеве работает ПВО по вражеским ракетам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве раздались взрывы ранним утром 7 февраля во время российской ракетной атаки. Работают силы и средства противовоздушной обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

О фиксации крылатых ракет под Киевом сообщили военные почти в семь утра и предупредили о работе ПВО.

Позже в столице слышались взрывы.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении Кличко.

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу. Позже стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Позже взрывы прогремели также в Киевской области и Черкасской области.

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