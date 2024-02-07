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В Киеве снова взрывы, работает ПВО

Киев, Среда 07 февраля 2024 07:52
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В Киеве снова взрывы, работает ПВО Фото: в Киеве снова раздались взрывы во время воздушной атаки (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве прогремели повторные взрывы утром 7 февраля во время ракетной атаки российских захватчиков. Работают силы противовоздушной обороны для отражения вражеской атаки.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской МВА Сергей Попка.

Повторные взрывы в Киеве прогремели около 7:40. Они были достаточно громкими.

"Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" - говорится в сообщении Кличко.

О работе ПВО в столице рассказывает начальник КМВА.

"Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!! – призывает он.

Отметим, перед тем взрывы в Киеве раздавались около семи утра. Также сообщалось о работе ПВО в столице.

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Около 07:55 стало известно о вызове медицинской службы в одном из районов столицы из-за воздушной атаки.

"После взрыва вызов медиков в Днепровский район столицы. Подробнее - позже", - рассказал Кличко.

Последствия атаки

В КМВА заявили позже, что в столице зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

"Оперативные службы направляются на место происшествия. Информация уточняется", - говорится в заявлении администрации.

Кроме того, стало известно, что обломки ракет в Киеве повредили две высоковольтные линии.

"Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", - рассказал Кличко.

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу. .Впоследствии стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Впоследствии взрывы прогремели также в Киевской области и Черкасской области.

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